С начала марта РФ атаковала Украину 130 ракетами и 900 авиабомбами, — Зеленский

С начала марта 2024 года российская армия атаковала территорию Украины 130 ракетами разных типов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.



«Каждый день и каждую ночь Россия дронами, ракетами и управляемыми бомбами ведет террористическую войну против наших людей, против обычных городов и сел Украины. Только с начала этого марта российские войска применили 130 ракет разных типов, более 320 «шахедов» и около 900 управляемых авиабомб», — написал он.



По словам главы государства, Украина нуждается в защите, в частности, в системах ПВО, которые есть у наших партнеров.



«Петриоты» и другие системы должны делать то, ради чего создавались, а именно защищать жизнь, а не пылиться. И я благодарю всех в мире, кто это понимает и помогает нам беречь жизнь. Российский террор должен проиграть», — резюмировал президент.



Ранее мы писали, что за минувшие сутки оккупационные войска РФ обстреляли 10 раз населенные пункты Донецкой области. Четыре района региона попали под обстрел, в результате атак есть жертвы и повреждения.