З початку березня РФ атакувала Україну 130 ракетами та 900 авіабомбами, — Зеленський

З початку березня 2024 року російська армія атакувала територію України 130 ракетами різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.



«Щодня і щоночі Росія дронами, ракетами та керованими бомбами веде терористичну війну проти наших людей, проти звичайних міст і сіл України. Тільки з початку цього березня російські війська застосували 130 ракет різних типів, понад 320 «шахедів» та близько 900 керованих авіабомб», — написав він.



За словами глави держави, Україна потребує захисту, зокрема, систем ППО, які є у наших партнерів.



«Петріоти» та інші системи повинні робити те, заради чого створювалися, а саме захищати життя, а не припадати пилом. І я дякую всім у світі, хто це розуміє і допомагає нам берегти життя. Російський терор має програти», — резюмував президент.



Раніше ми писали, що минулої доби окупаційні війська РФ обстріляли 10 разів населені пункти Донецької області. Чотири райони регіону потрапили під обстріл, внаслідок атак є жертви та пошкодження.