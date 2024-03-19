Переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз должны начаться уже в июне 2024 года. Об этом в своём видеообращение заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, что он провел сегодня разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, во время которого они обсудили оборонную поддержка Украины и отношения с Евросоюзом.

«Готовимся к заседанию Европейского совета. И к важным европейским решениям в этом году. Экономическим, в частности, по продолжению либерализации торговли Украины с Евросоюзом — это один из жизненно важных элементов нашей устойчивости во время защиты от российской агрессии. И политические решения тоже готовим. В частности, для нас в Украине и для всей Европы принципиально, чтобы реальные переговоры по членству Украины начались в июне, без задержек», — сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, если переговоры о членстве Украины начнутся во время, это будет означать, что «Европа достаточно крепкая и точно не подвергнется российскому давлению».