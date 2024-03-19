Для України важливо, щоб переговори щодо членства в ЄС розпочалися у червні — Зеленський

Переговори щодо вступу України до Європейського Союзу мають розпочатися вже у червні 2024 року. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський розповів, що він провів сьогодні розмову з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, під час якої вони обговорили оборонну підтримку України та відносини із Євросоюзом.

«Готуємось до засідання Європейської ради. І до важливих європейських рішень цього року. Економічним, зокрема, щодо продовження лібералізації торгівлі України з Євросоюзом — це один із життєво важливих елементів нашої стійкості під час захисту від російської агресії. І політичні рішення також готуємо. Зокрема, для нас в Україні та для всієї Європи принципово, щоб реальні переговори щодо членства України розпочалися у червні, без затримок», — сказав Зеленський.

За словами українського лідера, якщо переговори про членство України розпочнуться під час, це означатиме, що «Європа досить міцна і точно не зазнає російського тиску».