Оккупанты снова пытаются захватить село Работино

Оккупационные войска РФ наступают на двух направлениях. В частности, они не оставляют попыток снова оккупировать Работино Запорожской области, а также атакуют Новопавловское направление. Об этом заявил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук в эфире «Киев 24».



«Ситуация на юге остается напряженной, враг пытается улучшить свое тактическое положение и сужать серую зону на участках, где он накопил свои подразделения. Одна из точек, где его активность — это Ореховское направление, в районе Работино. Враг пытается давить с восточного, с южного направления в районе Работино», — подчеркнул он.



Также, по словам Музычука, россияне активно атакуют Новопавловское направление.



«Враг также пытается найти слабые места в нашей обороне, улучшить свое тактическое положение и занять более выгодные рубежи», — подчеркнул спикер.



Ранее мы писали, что в Министерстве обороны Российской Федерации заявили о захвате села Орловка на Авдеевское направлении в Донецкой области. Украинские официальные лица потерю населенного пункта пока не подтверждали.