Окупанти знову намагаються захопити село Роботине

Окупаційні війська РФ наступають на двох напрямках. Зокрема, вони не полишають спроб знову окупувати Роботине Запорізької області, а також атакують Новопавлівський напрямок. Про це заявив речник Національної гвардії Руслан Музичук в ефірі Київ 24.



«Ситуація на півдні залишається напруженою, ворог намагається покращити своє тактичне положення і звужувати сіру зону на ділянках, де він накопичив свої підрозділи. Одна з точок, де його активність - це Оріхівський напрямок, в районі Роботиного. Ворог намагається тиснути зі східного, з південного напрямку в районі Роботиного», — наголосив він.



Також, за словам Музичука, росіяни активно атакують Новопавлівський напрямок.



«Ворог також намагається знайти слабкі місця в нашій обороні, покращити своє тактичне положення та зайняти більш вигідні рубежі», — підкреслив спікер.



Раніше ми писали, що у Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про захоплення села Орлівка на Авдіївському напрямку на Донеччині. Українські офіційні особи втрату населеного пункту наразі не підтверджували.