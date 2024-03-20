В Изюмском районе трактор наехал на ВОП и взорвался

Трактор взорвался после наезда на ВОП в Изюмском районе. Фото: Нацполиция

В Изюмском районе трактор взорвался при наезде на взрывоопасный предмет (ВОП), сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.



Вчера, 19 марта около 12:45, в отделение полиции № 1 Изюмского районного управления полиции поступило сообщение о том, что между селами Федоровка и Надеждовка Барвенковской громады взорвался трактор.

Трактор взорвался после наезда на ВОП в Изюмском районе. Фото: Нацполиция

Трактор взорвался после наезда на ВОП в Изюмском районе. Фото: Нацполиция

«Предварительно мужчина на тракторе в поле проводил посев зерновых культур и наехал на мину. В результате взрыва он получил телесные повреждения», — говорится в отчете отдела коммуникации полиции Харьковской области.



Напомним, в Печенежской громаде Чугуевского района Харьковской области трактор взорвался на противотанковой мине, водитель получил травмы.