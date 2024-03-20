В Ізюмському районі трактор наїхав на ВНП та вибухнув

В Ізюмському районі трактор вибухнув під час наїзду на вибухонебезпечний предмет (ВНП), повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
Вчора, 19 березня близько 12:45, до відділення поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що між селами Федорівка та Надеждівка Барвінківської громади підірвався трактор.
Трактор вибухнув після наїзду на ВНП в Ізюмському районі. Фото: Нацполіція
Трактор вибухнув після наїзду на ВНП в Ізюмському районі. Фото: Нацполіція
«Попередньо, чоловік на тракторі в полі проводив посів зернових культур та наїхав на міну, внаслідок вибуху він отримав тілесні ушкодження», — йдеться у звіті відділу комунікації поліції Харківської області.
Нагадаємо, у Печенізькій громаді Чугуївського району Харківської області трактор вибухнув на протитанковій міні, водій отримав травми.