В Красногоровке группа «Белый Ангел» спасла раненого старика

«Белый Ангел» спас раненого старика в Красногоровке. Фото: кадр из виде

В Красногоровке российский снаряд разрушил здание 72-летнего жителя, мужчина выжил случайно – буквально за мгновение до взрыва вышел из комнаты, которая оказалась в эпицентре удара. Об этом сообщила полиция Донецкой области.







«Человек получил травмы головы, конечностей и проникающий в живот. На спасение сразу примчались "белые ангелы"» - рассказал начальник полиции Курахово Артем Щусь.



Полицейские ехали под обстрелом, но предоставили пострадавшему первую медицинскую помощь и быстро доставили в больницу. Есть все шансы, что он поправится.



Правоохранители напоминают «Горячая линия» группы «Белый Ангел» на Марьинском направлении – 066-56-10-102. Стражи порядка круглосуточно выезжают на помощь.



Напомним, в Донецкой области продолжается принудительная эвакуация детей из прифронтовых населенных пунктов. Как сообщили в областной военной администрации, из Очеретинской и Марьинской громад уже вывезли всех детей.