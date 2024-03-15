Еще 24 ребенка предстоит эвакуировать из нескольких сел в районе Курахово

В Донецкой области продолжается принудительная эвакуация детей из прифронтовых населенных пунктов. Как сообщили в областной военной администрации, из Очеретинской и Марьинской громад уже вывезли всех детей.



В четырех прифронтовых поселениях Кураховской громады остаются 24 ребенка. Работа над принудительной эвакуацией в этих населенных пунктах продолжается, отметил глава ОВА Вадим Филашкин.



В эфире «Национального телемарафона» он напомнил, что в ночь на 15 марта российские оккупанты шестью ракетами ударили по Мирнограду. Обошлось без пострадавших, однако есть поврежденное имущество — как частное, так и коммунальное.