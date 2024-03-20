У Красногорівці група «Білий Янгол» врятувала пораненого старого

«Білий Янгол» врятував пораненого старого у Красногорівці. Фото: кадр із виду

У Красногорівці російський снаряд зруйнував будівлю 72-річного мешканця, чоловік вижив випадково – буквально за мить до вибуху вийшов із кімнати, яка опинилася в епіцентрі удару. Про це повідомила поліція Донеччини.







«Людина отримала травми голови, кінцівок і проникаюче в живіт. На порятунок одразу примчав "Білий Янгол"» - розповів начальник поліції Курахового Артем Щусь.



Поліцейські їхали під обстрілом, але надали постраждалому першу медичну допомогу та швидко доправили до лікарні. Є всі шанси, що він видужає.



Правоохоронці нагадують «Гаряча лінія» групи «Білий Янгол» на Мар'їнському напрямі – 066-56-10-102. Правоохоронці цілодобово виїжджають на допомогу.



Нагадаємо, на Донеччині триває примусова евакуація дітей з прифронтових населених пунктів. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, з Очеретинської та Мар'їнської громад уже вивезли всіх дітей.