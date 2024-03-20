Российский город Энгельс, где расположен аэродром стратегической авиации РФ, в ночь на 20 марта подвергся атаке благодаря работе Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщили Радио Свобода источники в ГУР.

По данным украинских разведчиков, при атаке были использованы дроны украинского производства. В ведомстве заявили, что «целые поражены», в то же время не разглашается, какие именно.

Согласно спутниковым снимкам, имеющимся в распоряжении «Схем», 19 марта 2024 года на территории аэродрома находились 11 самолетов, в том числе 9 бомбардировщиков: 6 Ту-95 (один из которых в нерабочем состоянии) и 3 Ту-160.

О том, что город Энгельс в Саратовской области России в ночь на 20 марта подвергся атаке беспилотников, сообщил в своем телеграмм-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

По утверждению российского Минобороны, ночью 20 марта были сбиты четыре украинских беспилотника над территорией Саратовской области и один над Белгородской областью.