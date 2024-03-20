Українські дрони «вразили цілі» на аеродромі в російському Енгельсі — ЗМІ з посиланням на джерело в ГУР

Російське місто Енгельс, де розташоване аеродром стратегічної авіації РФ, в ніч на 20 березня зазнало атаки завдяки роботі Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це повідомили Радіо Свобода джерела у ГУР.

За даними українських розвідників, під час атаки були використані дрони українського виробництва. У відомстві заявили, що «цілі вражені», водночас не розголошується які саме.

Згідно з супутниковими знімками, що є в розпорядженні «Схем», 19 березня 2024 року на території аеродрому знаходилося 11 літаків, у тому числі 9 бомбардувальників: 6 Ту-95 (один з яких у неробочому стані) та 3 Ту-160.

Про те, що місто Енгельс у Саратовській області Росії в ніч на 20 березня зазнало атаки безпілотників, повідомив у своєму телеграм-каналі губернатор регіону Роман Бусаргін.

За твердженням російського Міноборони, вночі 20 березня було збито чотирьох українських безпілотників над територією Саратівської області та одного над Білгородською областю.