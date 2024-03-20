РФ дронами и артиллерией атаковала Никопольский район

Атака на Никопольский район. Фото: Сергей Лысак

Российская армия ударили по Никопольскому району Днепропетровской области дронами-камикадзе и артиллерией. Оккупанты попали в частные дома, газопровод и линии электропередач. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«После тихой для Никопольщины ночи уже утром враг снова принялся за свое. Удары по району продолжались в течение всего дня», — написал Лысак.

Россияне для ударов использовали 9 дронов-камикадзе, а также 4 раза избивали из тяжелой артиллерии. Атаке подверглись Никополь, Покровская и Марганецкая общины.

В результате обстрелов был ранен мужчина, а также повреждены магазин, промышленное и коммунальное предприятия.

Кроме того, были повреждены 11 частных домов, 2 хозяйственные постройки и столько же гаражей, парник, 9 авто. Задело несколько линий электропередач и газопровод.