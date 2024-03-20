РФ дронами та артилерією атакувала Нікопольський район

Атака на Нікопольському районі. Фото: Сергій Лисак

Російська армія вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області дронами-камікадзе та артилерією. Окупанти потрапили у приватні будинки, газопровід та лінії електропередач. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.

«Після тихої для Нікопольщини ночі вже вранці ворог знову взявся до свого. Удари по району продовжувалися протягом усього дня», - написав Лисак.

Росіяни для ударів використовували 9 дронів-камікадзе, а також 4 рази били з важкої артилерії. Атаку зазнали Нікополь, Покровська та Марганецька громади.

Внаслідок обстрілу було поранено чоловіка, а також пошкоджено магазин, промислове та комунальне підприємства.

Крім того, було пошкоджено 11 приватних будинків, 2 господарські будівлі та стільки ж гаражів, парник, 9 авто. Зачепило кілька ліній електропередач та газопровід.