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Для Украины победой в войне с Россией будет выйти из нее суверенной — Салливан

20 марта 2024, 22:13

Для Украины победой в войне с Россией будет выйти из нее суверенной — Салливан

Брифинг Джейка Салливана и Андрея Ермака. Фото: Андрей Ермак Брифинг Джейка Салливана и Андрея Ермака. Фото: Андрей Ермак

Для Украины победой в войне с Россией будет выйти из нее суверенной, независимой, свободной страной, способной сдерживать предстоящую агрессию. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время совместного брифинга с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

По его словам, Украина должна победить в войне с российской агрессией.

«Это значит, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, растущей не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий. В сферах, где вы внедряете инновации. Даже перед российскими атаками, вы внедряете инновации. Вот что означает победа», — сказал Салливан.

В свою очередь, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с Джейком Салливана поблагодарил США за пакет военной помощи, который недавно Америка передала Украине.

«Мы благодарны, что даже в ситуации с задержкой принятия в Конгрессе пакета военной помощи Украине в США нашли возможность предоставить новый пакет оборонной помощи на $300 миллионов», — сказал Ермак.

Кроме того, Ермак рассказал, что на встрече они с Салливаном говорили о подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО и первому инаугурационному Глобальному саммиту мира.

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