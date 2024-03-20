Для України перемогою у війні з Росією буде вихід з неї суверенною — Салліван

Брифінг Джейка Саллівана та Андрія Єрмака. Фото: Андрій Єрмак

Для України перемогою у війні з Росією буде вихід з неї суверенною, незалежною, вільною країною, здатною стримувати майбутню агресію. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час спільного брифінгу із керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.



За його словами, Україна має перемогти у війні із російською агресією.



«Це означає, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію, із сильною, динамічною демократією, з глибокими демократичними інституціями, з економікою, яка росте не лише у традиційних галузях, а й у сфері високих технологій. У сферах, де ви запроваджуєте інновації. Навіть перед лицем російських атак ви впроваджуєте інновації. Ось що означає перемога», — сказав Салліван.



У свою чергу глава Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі з Джейком Саллівана подякував США за пакет військової допомоги, який нещодавно Америка передала Україні.



«Ми вдячні, що навіть у ситуації із затримкою прийняття в Конгресі пакету військової допомоги Україні в США знайшли можливість надати новий пакет оборонної допомоги на $300 мільйонів», — сказав Єрмак.



Крім того, Єрмак розповів, що на зустрічі вони з Салліваном говорили про підготовку до Вашингтонського саміту НАТО та першого інавгураційного Глобального саміту миру.