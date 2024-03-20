«Полицейский ЛНР» погиб в аварии с военным грузовиком

Место ДТП. Фото: «Прокуратура ЛНР»

Сотрудник «полиции ЛНР» погиб в результате аварии на дороге под Сорокино (Краснодоном) на оккупированной территории Луганской области.



Как сообщает «прокуратура ЛНР» вечером 20 марта водитель автомобиля «Урал 4320», при повороте на перекрестке налево, не пропустил движущийся во встречном направлении автомобиль ВАЗ 2114, в результате чего, произошло столкновение.



За рулем ВАЗа находился сотрудник местного отделения «полиции». Он погиб на месте происшествия, пассажир доставлен в реанимацию городской больницы.



В сообщении не уточнется, что «Урал» был военным. Однако это видно на фотографиях с места ДТП, которые опубликовала «прокуратура».

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).