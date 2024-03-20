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«Поліцейський ЛНР» загинув в аварії з військовою вантажівкою

20 березня 2024, 23:56

«Поліцейський ЛНР» загинув в аварії з військовою вантажівкою

Місце ДТП. Фото: «Прокуратура ЛНР» Місце ДТП. Фото: «Прокуратура ЛНР»

Співробітник поліції ЛНР загинув внаслідок аварії на дорозі під Сорокиним (Краснодоном) на окупованій території Луганської області.

Як повідомляє «прокуратура ЛНР» увечері 20 березня водій автомобіля «Урал 4320», при повороті на перехресті ліворуч, не пропустив автомобіль ВАЗ 2114, що рухався у зустрічному напрямку, внаслідок чого сталося зіткнення.

За кермом ВАЗу був співробітник місцевого відділення «поліції». Він загинув на місці події, пасажира доставлено в реанімацію міської лікарні.

У повідомленні не уточнюється, що «Урал» був військовим. Однак, це видно на фотографіях з місця ДТП, які опублікувала «прокуратура».

Відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст.264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів, що спричинило через необережність смерть людини).

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