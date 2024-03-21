Россия атаковала Киев крылатыми ракетами и «Кинжалами». Упали обломки

Войска России осуществляют ракетную атаку на Киев. Звуки работы противовоздушной обороны Украины слышны в столице и Киевской области.



Около 00:50 Воздушные силы ВСУ сообщили о фиксации вылета около 9 бортов самолетов Ту-95 с аэродрома Оленья (Мурманская область, РФ). Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 03:00.



По меньшей мере было выпущено две группы крылатых ракет. Сначала они полетели в сторону Житомира, а затем развернулись на Киев, сообщил в пять часов утра мониторинговый телеграм-канал «Николаевский Ванек».



Также в это время Воздушные силы сообщили о пуске аэробаллистических ракет «Кинжал» в сторону Киева и об угрозе удара баллистическими ракетами.



Обновлено (5:30). В Киеве зафиксировано падение обломков ракет в нескольких районах столицы, сообщает мэр Виталий Кличко.



Так, в Святошинском районе произошло падение обломков ракеты на помещение детского сада.



В Шевченковском районе горят автомобили на стоянке и квартира в жилом доме.



В Подольском районе падение обломков ракет на территории двух предприятий.