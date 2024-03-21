Росія атакувала Київ крилатими ракетами та «Кинжалами». Впали уламки

Війська Росії здійснюють ракетну атаку на Київ. Звуки роботи протиповітряної оборони України чути у столиці та Київській області.



Близько 00:50 Повітряні сили ЗСУ повідомили про фіксацію вильоту близько 9 бортів літаків Ту-95 з аеродрому Оленья (Мурманська область, РФ). Орієнтовний час виходу на пускові рубежі було зазначено 3:00.



Щонайменше було випущено дві групи крилатих ракет. Спочатку ракеты з першої групи полетіли у бік Житомира, а потім розвернулися на Київ, повідомив о п'ятій годині ранку моніторинговий телеграм-канал «Миколаївський Ваньок».



Також у цей час Повітряні сили повідомили про пуски аеробалістичних ракет «Кинжал» у бік Києва та загрозу удару балістичними ракетами.



Оновлено (05:30). У Києві зафіксовано падіння уламків ракет у кількох районах, повідомляє мер Віталій Кличко.



Так, у Святошинському районі сталося падіння уламків ракети на приміщення дитячого садка.



У Шевченківському районі горять автомобілі на стоянці та квартира у житловому будинку.



У Подільському районі падіння уламків ракет на території двох підприємств.