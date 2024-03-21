В результате обстрелов РФ за сутки в Донецкой области двое людей погибли, еще двое — травмированы

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 20 марта, атаковали Донецкую область. В результате обстрелов двое жителей погибли, также известно о 2 пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 20 марта россияне убили 2 жителей Донецкой области — в Максимовке», — написал он.





Кроме того, по информации Филашкина, еще 2 человека в области за сутки получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1888 человек, еще 4726 – получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что в результате российского обстрела Константиновки в ночь на 19 марта были разрушены десятки могил на кладбище, которое местные жители называют «Фрунзе», или «кладбище на Горе».