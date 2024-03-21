Внаслідок обстрілів РФ за добу на Донеччині двоє людей загинули, ще двоє — травмовані

Окупаційні війська РФ минулої доби, 20 березня, атакували Донецьку область. Внаслідок обстрілів двоє мешканців загинули, також відомо про 2 постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 20 березня росіяни вбили 2 мешканців Донецької області — у Максимівці», — написав він.





Крім того, за інформацією Філашкіна, ще 2 особи в області за добу отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1888 осіб, ще 4726 – отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що внаслідок російського обстрілу Костянтинівки в ніч на 19 березня було зруйновано десятки могил на цвинтарі, який місцеві жителі називають «Фрунзе», або «цвинтар на Горі».