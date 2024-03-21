Российские военные получили «плащи-невидимки» для защиты от дронов — ISW

Российских военных стали обеспечивать «плащами-невидимками» для защиты от дронов. Фото: New York Post

Российская компания HiderX поставила «костюмы-невидимки» действующим в Украине подразделениям. Новая разработка, по данным российских СМИ, делает военного незаметным для оптических приборов в темное и светлое время суток. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в сводке от 20 марта.

Отмечается, что представители HiderX сообщили российским СМИ, что в таких плащах присутствует некий химический состав, а само изделие весит 350 граммов и помещается в кармане.

На сайте производителя указано, что в основе этой технологии — экранирование или отражение температуры окружающей среды от защитной поверхности. Использующиеся текстильные материалы, как сообщается, дают возможность значительно сократить вероятность обнаружения тепловизионными системами.

Изделие весит 508 граммов вместе с чехлом. Ткань прочная и водоотталкивающая.

«Плащ надевается поверх снаряжения, что защищает снаряжение и экипировку от внешних воздействий», — отмечается на сайте.

Компания выпускает две разновидности плащей-невидимок: "Призрак" V1 и "Призрак" V3.

Напомним, ранее вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина способна увеличить производство беспилотников до 2 миллионов единиц в год, но для этого необходима дополнительная финансовая помощь от стран Запада.