Украина способна увеличить производство беспилотников до 2 миллионов единиц в год, ноо для этого необходима дополнительная финансовая помощь от стран Запада. Об этом в интервью The Guardian заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам Федорова, сейчас Украина находится на пути к показателю производства более 1 миллиона беспилотников в год. В сфере производства беспилотников в Украине работают более 200 компаний. Из тех дронов, которые используют на поле боя, более 90% сделаны в Украине.

«Мы смогли настолько масштабировать рынок, что можем производить более одного или даже двух миллионов беспилотников в год», — уточнил Федоров.

При этом, министр отметил, что главная проблема в секторе беспилотников — финансовая, так как сейчас Украина ощущает недостаток финансовой помощи со стороны США

Раннее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что развитие применения беспилотных систем в настоящее время является приоритетом для украинской армии.