Російські військові отримали «плащі-невидимки» для захисту від дронів — ISW

Російських військових стали забезпечувати «плащами-невидимками» для захисту від дронів. Фото: New York Post

Російська компанія HiderX поставила «костюми-невидимки» підрозділам, що діють в Україні. Нова розробка, за даними російських ЗМІ, робить військового непомітним для оптичних приладів у темний та світлий час доби. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні від 20 березня.

Зазначається, що представники HiderX повідомили російським ЗМІ, що в таких плащах присутній якийсь хімічний склад, а виріб важить 350 грамів і міститься в кишені.

На сайті виробника вказано, що в основі цієї технології – екранування або віддзеркалення температури навколишнього середовища від захисної поверхні. Текстильні матеріали, що використовуються, дають можливість значно зменшити ймовірність виявлення тепловізійними системами.

Виріб важить 508 грамів разом із чохлом. Тканина міцна та водовідштовхувальна.

«Плащ одягається поверх спорядження, що захищає спорядження та екіпірування від зовнішніх впливів», — наголошується на сайті.

Компанія випускає два різновиди плащів-невидимок: "Привид" V1 та "Привид" V3.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що Україна здатна збільшити виробництво безпілотників до 2 мільйонів одиниць на рік, але для цього потрібна додаткова фінансова допомога від країн Заходу.