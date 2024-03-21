В Эстонии анонсировали новый пакет военной помощи для Украины

Эстония доставит в Украину очередной пакет военной помощи на сумму 20 миллионов евро. В него войдет, в частности, новейший комплект артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны страны.



«В комплект поставки входят безоткатные противотанковые орудия, взрывчатка, различные виды артиллерийских боеприпасов, противогазы, снайперское снаряжение, боеприпасы меньшего калибра и многое другое. Мы составили этот пакет, сосредоточив внимание на том, чтобы принести максимальную пользу Украине, не снижая при этом оборонную готовность Эстонии», — заявил министр обороны Ханно Певкур.



По его словам, последний пакет помощи включает снаряды калибра 155 мм, что является дополнительным вкладом Эстонии в инициативу Евросоюза по отправке в Украину одного миллиона снарядов. Пополнение вклада Эстонии частично профинансирует Дания. Точное количество не разглашаются по соображениям безопасности.



Ранее мы писали, что в Испании Межведомственным советом по торговле и контролю оборонной техники и технологий двойного назначения была одобрена поставка 20 основных боевых танков (ОБТ) Leopard-2A4 в Украину.