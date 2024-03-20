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Испания отправит в Украину 20 танков Leopard-2A4

20 марта 2024, 15:20

Испания отправит в Украину 20 танков Leopard-2A4

В Испании Межведомственным советом по торговле и контролю оборонной техники и технологий двойного назначения была одобрена поставка 20 основных боевых танков (ОБТ) Leopard-2A4 в Украину. Об этом 20 марта сообщил испанский портал Infodefensa.

Испанские ОБТ, которые отправятся в Украину, принадлежат к числу машин из хранилища в районе города Сарагоса на северо-востоке Испании. И так как танки будут сняты с консервации, то понадобится еще некоторое время для ремонта этих «Леопардов», прежде чем они попадут в украинские войска.

«Как и остальные материалы, перед отправкой они будут доработаны на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадаира, Севилья», — говорится в публикации.

Также отмечается, что испанские чиновники рассмотрели риски, связанные попаданием на черный рынок оборудования, которое предназначено для украинских сил. Такие сигналы, пишет издание, поступали, в том числе, со стороны международных организаций. При этом некоторые испанские парламентеры по этому поводу задавали вопросы государственному секретарю по торговле Сиане Мендес.

«Материалы, экспортируемые Испанией, являются необходимым, приоритетным и важнейшим вооружением для Украины в борьбе с Россией, и нет никаких сомнений, что Украина использует их наилучшим образом для защиты собственной национальной безопасности», — ответила на это Мендес.

В публикации также привели перечень военного оборудования для украинской армии, которое было направлено испанской стороной с марта 2022 года по февраль 2024 года. Туда вошли униформа, тепловизоры и средства индивидуальной защиты, дроны различных типов, гранатометы, стрелковое оружие, артиллерийские системы и боеприпасы, ракеты к ЗРК Mistral, MIM-23 Hawk и Aspide, противокорабельные ракеты Harpoon и 8 патрульных катеров.

Кроме того ранее было отправлено 10 единиц танков Leopard-2A4. Таким образом, в общей сложности количество испанских ОБТ достигло 30 машин.

Напомним, 15 февраля сообщалось, что Испания передает Украине бронированные гусеничные машины M113 и другое оборудование. Два бронетранспортера переоборудовали в машины скорой помощи. Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес на 19-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

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