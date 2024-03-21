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В Естонії анонсували новий пакет військової допомоги для України

21 березня 2024, 14:38

В Естонії анонсували новий пакет військової допомоги для України

Естонія доставить до України черговий пакет військової допомоги на 20 мільйонів євро. До нього увійде, зокрема, новий комплект артилерійських боєприпасів. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони країни.

«У комплект поставки входять безвідкатні протитанкові гармати, вибухівка, різні види артилерійських боєприпасів, протигази, снайперське спорядження, боєприпаси меншого калібру та багато іншого. Ми склали цей пакет, зосередивши увагу на тому, щоб принести максимальну користь Україні, не знижуючи оборонної готовності Естонії», — заявив міністр оборони Ханно Певкур.

За його словами, останній пакет допомоги включає снаряди калібру 155 мм, що є додатковим внеском Естонії в ініціативу Євросоюзу щодо відправки до України одного мільйона снарядів. Поповнення внеску Естонії частково профінансує Данія. Точна кількість не розголошуються з міркувань безпеки.

Раніше ми писали, що в Іспанії Міжвідомчою радою з торгівлі та контролю оборонної техніки та технологій подвійного призначення було схвалено постачання 20 основних бойових танків (ОБТ) Leopard-2A4 до України.

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