Николаев попал под удар россиян: есть погибшие и пострадавшие, поиски продолжаются

Российские войска ударили баллистикой по Николаеву сегодня, 21 марта. В результате обстрела одна женщина погибла, еще четверо людей – получили ранения. Об этом сообщили глава Николаевской ОВА Виталий Ким и мер города Александр Сенкевич.



«Одна женщина погибла. Поиски еще продолжаются», — отметил Ким.



По его словам, пострадали три женщина и один мужчина.



В свою очередь мер Николаева ранее писал о громком взрыве в городе.



«Баллистика. Николаевцы, прошу без фото. Информацию предоставим позже», — сообщил он в соцсетях.



Напомним, оккупационные войска РФ 17 марта ударили ракетами по Николаеву. В результате атаки пятеро людей пострадали.