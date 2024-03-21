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Миколаїв потрапив під удар росіян: є загиблі та постраждалі, пошуки продовжуються

21 березня 2024, 15:53

Миколаїв потрапив під удар росіян: є загиблі та постраждалі, пошуки продовжуються

Російські війська вдарили балістикою по Миколаєву, сьогодні, 21 березня. Внаслідок обстрілу одна жінка загинула, ще четверо людей — отримали поранення. Про це повідомили голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та мер міста Олександр Сєнкевич.

«Одна жінка загинула. Пошуки ще продовжуються», — зазначив Кім.

За його словами, постраждали троє жінок і один чоловік.

Своєю чергою, мер Миколаєва раніше писав про гучний вибух у місті.

«Балістика. Миколаївці, прошу без фото. Інформацію надамо пізніше», — повідомив він у соцмережах.

Нагадаємо, окупаційні війська РФ 17 березня вдарили ракетами по Миколаєву. Внаслідок атаки п'ятеро людей постраждали.

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