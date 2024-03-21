У семьи бывшего главы Донецкой ОГА Кириленко СМИ нашли несколько элитных квартир ►

Семья главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко «обросла» имуществом за период, когда тот возглавлял Донецкую областную администрацию, пишет проект «Схемы» на «Радио Свобода».



Речь идет об апартаментах, земельных участках, доме, офисах, машинах и паркоместах, общая рыночная стоимость которых составляет более 70 миллионов гривен.

Родственники Кириленко, как выяснили «Схемы», не имели бизнеса и за последние четверть века не получали достаточных официальных доходов, чтобы все это приобрести. Расследовали утверждают, что частью этого имущества пользуется сам чиновник, но не указывает это в своей декларации.



В апреле 2020 года тесть Кириленко Александр Матиенко стал владельцем земельного участка в четверть гектара в коттеджном городке на севере Киевщины. Вместе с двухэтажным домом. Также на территории неподалеку — гостевой дом и большой гараж.



Дом и земля под ним обошлись тестю Кириленко в 4 миллиона гривен. Однако, по данным журналистов, архивная объявленная стоимость всего этого составляла более 10 миллионов гривен. То есть разница стоимости в объявлении и договорах — более 6 миллионов.



Через год после приобретения дома и участка тесть Кириленко купил новую недвижимость в этом же коттеджном городке. Официально эта земля обошлась в 1,8 млн гривен.



10 августа 2022 года тесть Кириленко купил недвижимость в Ужгороде. Именно там Кириленко проработал два года военным прокурором Ужгородского гарнизона, перед приходом в Донецкую администрацию.



Приобретенное тестем Кириленко имущество расположено в жилом комплексе бизнес-класса Residents Park, на набережной. Внутри — лобби и рецепция из итальянского мрамора. Этот комплекс называют самым премиальным из всех ЖК в городе.



Стоимость двух квартир в этом ЖК — 800 тысяч и 640 тысяч гривен. Но если ориентироваться на цены на рынке, их стоимость на момент покупки имущественных прав была выше: 7 миллионов гривен — это большие апартаменты, и около 6 миллионов — меньшие, говорится в расследовании.



В апреле 2023 тесть Кириленко купил в Ужгороде имущественные права на квартиру площадью 77 квадратных метров. На бумаге — за 670 тысяч гривен. Согласно данным с профильного сайта, специализирующегося на недвижимости, рыночная стоимость этих апартаментов — почти 6 миллионов гривен.



Теща Кириленко Наталья Матиенко в апреле 2023 также купила имущественные права на квартиру площадью 78 квадратов якобы за 670 тысяч гривен. Рыночная стоимость таких апартаментов, на тот момент, — почти 6 миллионов гривен.



Эту недвижимость Кириленко ни разу не указывал в своих декларациях. Местом жительства все время он указывал квартиру в Киеве другой квадратуры и другого владельца.



Расследовали выяснили, что жилье, в котором семья Кириленко по факту живет — это киевская 4-комнатная квартира в почти 200 квадратов, владелицей которых является Альбина Винникова.



Согласно договору купли-продажи, она приобрела это имущество в январе 2020 года, то есть, когда Кириленко уже возглавлял Донецкую область. За 265 тысяч долларов, что в то время эквивалентно почти 6 миллионам гривен.



Бабушка жены Кириленко Альбина Винникова за последние четверть века получила лишь несколько тысяч гривен из официальных источников. Именно 77-летняя бабушка Аллы Кириленко владеет квартирой в 200 квадратов в Киеве, где по факту проживает семья чиновника. И именно она подарила своей дочери, то есть теще Кириленко, офисное помещение в столичном ЖК.



Теща Наталья Матиенко никогда не имела бизнеса. Ее муж, то есть тесть Кириленко, Александр Матиенко преимущественно работал в государственной автоинспекции, до ее реформирования в патрульную полицию. В период с 2005 по 2015 год он получил 223 тысяч гривен зарплаты. Он также, как установили журналисты, официально никогда не был предпринимателем. И уже 9 лет, как нигде не работает.



Жена Алла Кириленко, согласно декларациям чиновника, также официально не имела достаточно средств, чтобы помочь родителям приобрести многочисленную недвижимость и авто. Как и сам председатель Антимонопольного комитета, учитывая его заработную плату и сбережения.



В то же время жена Кириленко задекларировала миллион гривен дохода от предпринимательской деятельности за 2022 год, но этих денег нет в налоговой отчетности и в том году Алла Кириленко не была зарегистрирована как предпринимательница.



Сам Павел Кириленко и его родственники утверждают, что стартовый капитал семья его жены заработала, в частности, благодаря предпринимательской деятельности и продаже акций в 1997 году в Горловке.



В конце 1990-х годов акции горловского завода «Стирол» сконцентрировал бывший директор Николай Янковский, в том числе скупив их у работников завода. Он давно покинул Украину. Его брат, который также работал на «Стироле», таких держателей акций как Винниковы не припомнил, но посоветовал искать старые реестры акционеров в Фонде госимущества.



Журналисты обратились в Фонд госимущества с просьбой предоставить доступ к архиву, в котором могут храниться данные о миноритарных акционерах «Стирола» 1990 годов.



В ведомстве журналистам показали документы по тем акциям, которыми оперировал именно Фонд — это четвертая часть от всех ценных бумаг горловского завода. Среди архива — перечень сотрудников руководящего звена, которые работали на «Стироле», и между которыми эти акции, в том числе, и распределялись. Фамилии Винниковых в нем нет.



«Схемы» также обратились в Национальный депозитарий, который ведет учет ценных бумаг, но там сообщили, что им не передавали информацию об архивном реестре акционеров завода за те годы.



Сами же родственники Кириленко не смогли вспомнить ни количество акций завода, которыми они владели, ни стоимость ценных бумаг. Называют лишь якобы вырученную от их продажи сумму в 40 тысяч долларов. Но не смогли предоставить никакие документальные подтверждения этой версии происхождения состояния семьи.