Госуполномоченным АМКУ назначен бывший подчиненный Кириленко по Донецкой ОВА

Максим Сандыга Фото: Донецкая ОВА

Президент Владимир Зеленский назначил государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины Максима Сандыга, который является бывшим коллегой по работе в Донецкой области нынешнего главы АМКУ Павла Кириленко.



Указ президента о назначении уполномоченного АМКУ датирован 18 декабря 2023 года.



«Назначить Сандыгу Максима Викторовича государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины», — говорится в указе.



Максим Сандыга с 2021 года занимал должность заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

В 2008-2014 годах Сандига работал в органах прокуратуры города Киева, а с 2014 по 2020 года в Генеральной прокуратуре Украины.