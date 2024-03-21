У сім'ї колишнього голови Донецької ОДА Кириленка ЗМІ знайшли кілька елітних квартир ►

Родина голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка «обросла» майном за період, коли той очолював Донецьку обласну адміністрацію, пише проєкт «Схеми» на «Радіо Свобода».



Йдеться про апартаменти, земельні ділянки, будинок, офіси, машини та паркомісця, загальна ринкова вартість яких становить понад 70 мільйонів гривень.

Родичі Кириленка, як з'ясували «Схеми», не мали бізнесу та за останню чверть століття не отримували достатніх офіційних доходів, щоби все це придбати. Розслідували стверджують, що частиною цього майна користується сам чиновник, але не вказує на це у своїй декларації.



У квітні 2020 року тесть Кириленка Олександр Матієнко став власником земельної ділянки у чверть гектара у котеджному містечку на півночі Київщини. Разом із двоповерховим будинком. Також на території неподалік є гостьовий будинок і великий гараж.



Будинок та земля під ним обійшлися тестеві Кириленка у 4 мільйони гривень. Однак, за даними журналістів, архівна оголошена вартість всього цього становила понад 10 мільйонів гривень. Тобто різниця вартості в оголошенні та договорах — понад 6 мільйонів.



Через рік після придбання будинку та ділянки тесть Кириленка купив нову нерухомість у цьому ж котеджному містечку. Офіційно ця земля коштувала 1,8 млн гривень.



10 серпня 2022 року тесть Кириленко купив нерухомість в Ужгороді. Саме там Кириленко пропрацював два роки військовим прокурором Ужгородського гарнізону перед приходом до Донецької адміністрації.



Придбане тестем Кириленка майно розташоване у житловому комплексі бізнес-класу Residents Park на набережній. Усередині — лобі та рецепція з італійського мармуру. Цей комплекс називають найпреміальнішим із усіх ЖК у місті.



Вартість двох квартир у цьому ЖК — 800 тисяч та 640 тисяч гривень. Але якщо орієнтуватися на ціни на ринку, їхня вартість на момент купівлі майнових прав була вищою: 7 мільйонів гривень — це більші апартаменти, і близько 6 мільйонів — менші, йдеться у розслідуванні.



У квітні 2023 року тесть Кириленка купив в Ужгороді майнові права на квартиру площею 77 квадратних метрів. На папері — за 670 тисяч гривень. За даними з профільного сайту, що спеціалізується на нерухомості, ринкова вартість цих апартаментів майже 6 мільйонів гривень.



Теща Кириленко Наталія Матієнко у квітні 2023 року також купила майнові права на квартиру площею 78 квадратів нібито за 670 тисяч гривень. Ринкова вартість таких апартаментів на той момент — майже 6 мільйонів гривень.



Цю нерухомість Кириленко жодного разу не вказував у своїх деклараціях. Місцем проживання постійно вказував квартиру в Києві іншої квадратури та іншого власника.



Розслідували з'ясували, що житло, в якому сім'я Кириленка за фактом живе, — це київська 4-кімнатна квартира майже 200 квадратів, власницею яких є Альбіна Віннікова.



Згідно з договором купівлі-продажу, вона придбала це майно у січні 2020 року, тобто коли Кириленко вже очолював Донецьку область. За 265 тисяч доларів, що на той час еквівалентно майже 6 мільйонам гривень.



Бабуся дружини Кириленка Альбіна Віннікова за останні чверть століття отримала лише кілька тисяч гривень із офіційних джерел. Саме 77-річна бабуся Алли Кириленко володіє квартирою 200 квадратів у Києві, де за фактом проживає родина чиновника. І саме вона подарувала своїй дочці, тобто тещі Кириленка, офісне приміщення у столичному ЖК.



Теща Наталія Матієнко ніколи не мала бізнесу. Її чоловік, тобто тесть Кириленка, Олександр Матієнко переважно працював у державній автоінспекції, до її реформування до патрульної поліції. У період із 2005 по 2015 рік він отримав 223 тисячі гривень зарплати. Він також, як встановили журналісти, офіційно ніколи не був підприємцем. І вже 9 років як ніде не працює.



Дружина Алла Кириленка, згідно з деклараціями чиновника, також офіційно не мала достатньо коштів, щоб допомогти батькам придбати чисельну нерухомість та авто. Як і сам голова Антимонопольного комітету з огляду на його заробітну плату та заощадження.



Водночас дружина Кириленка задекларувала мільйон гривень доходу від підприємницької діяльності за 2022 рік, але цих грошей немає у податковій звітності, і в тому році Алла Кириленко не була зареєстрована як підприємниця.



Сам Павло Кириленко та його родичі стверджують, що стартовий капітал родина його дружини запрацювала, зокрема, завдяки підприємницькій діяльності та продажу акцій у 1997 році у Горлівці.



Наприкінці 1990-х років акції горлівського заводу «Стирол» сконцентрував колишній директор Микола Янковський, у тому числі скупивши їх у працівників заводу. Він давно покинув Україну. Його брат, який також працював на «Стиролі», таких власників акцій, як Вінникові, не пригадав, але порадив шукати старі реєстри акціонерів у Фонді держмайна.



Журналісти звернулися до Фонду держмайна з проханням надати доступ до архіву, де можуть зберігатися дані про міноритарних акціонерів «Стиролу» 1990 років.



У відомстві журналістам показали документи щодо тих акцій, якими оперував саме Фонд — це четверта частина всіх цінних паперів горлівського заводу. Серед архіву — перелік співробітників керівної ланки, які працювали на «Стиролі», і між якими ці акції розподілялися. Прізвища Вінникових у ньому немає.



«Схеми» також звернулися до Національного депозитарію, який веде облік цінних паперів, але там повідомили, що їм не передавали інформацію про архівний реєстр акціонерів заводу за ті роки.



Самі родичі Кириленка не змогли згадати ні кількість акцій заводу, якими вони володіли, ні вартість цінних паперів. Називають лише нібито вторговану від продажу суму в 40 тисяч доларів. Але не змогли надати жодних документальних підтверджень цієї версії походження стану сім'ї.