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Украина вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024

21 марта 2024, 23:53

Украина вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024

Сборная Украины одержала победу. Фото: UEFA Сборная Украины одержала победу. Фото: UEFA

Сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 1:2 в полуфинале плей-офф за выход на чемпионат Европы по футболу.

Боснийцы вышли вперед на 56-й минуте: после удара Амара Дедича мяч срикошетил от ноги Николая Матвиенко в ворота.

На 85-й минуте вышедший на замену Роман Яремчук сравнял счет.

Через три минуты Артем Довбик забил решающий гол.



Теперь в финале плей-офф отбора Евро-2024 Украина сыграет с Исландией, которая обыграла Израиль — 4:1.

Игра состоится 26 марта. Украина является номинальным хозяином и примет соперника в Польше.

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