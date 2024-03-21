Украина вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024

Сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 1:2 в полуфинале плей-офф за выход на чемпионат Европы по футболу.
Боснийцы вышли вперед на 56-й минуте: после удара Амара Дедича мяч срикошетил от ноги Николая Матвиенко в ворота.
На 85-й минуте вышедший на замену Роман Яремчук сравнял счет.
Через три минуты Артем Довбик забил решающий гол.
Теперь в финале плей-офф отбора Евро-2024 Украина сыграет с Исландией, которая обыграла Израиль — 4:1.
Игра состоится 26 марта. Украина является номинальным хозяином и примет соперника в Польше.