Украина вышла в финал плей-офф отбора на Евро-2024

Сборная Украины одержала победу. Фото: UEFA

Сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 1:2 в полуфинале плей-офф за выход на чемпионат Европы по футболу.



Боснийцы вышли вперед на 56-й минуте: после удара Амара Дедича мяч срикошетил от ноги Николая Матвиенко в ворота.



На 85-й минуте вышедший на замену Роман Яремчук сравнял счет.

Через три минуты Артем Довбик забил решающий гол.







Теперь в финале плей-офф отбора Евро-2024 Украина сыграет с Исландией, которая обыграла Израиль — 4:1.



Игра состоится 26 марта. Украина является номинальным хозяином и примет соперника в Польше.