Україна вийшла у фінал плей-оф відбору на Євро-2024

Збірна України здобула перемогу. Фото: UEFA

Збірна України обіграла команду Боснії та Герцеговини з рахунком 1:2 у півфіналі плей-оф за вихід на чемпіонат Європи з футболу.



Боснійці вийшли вперед на 56-й хвилині: після удару Амара Дедича мʼяч зрикошетив від ноги Миколи Матвієнка у ворота.



На 85-й хвилині Роман Яремчук, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок.



Через три хвилини Артем Довбик забив вирішальний гол.





Тепер у фіналі плей-оф відбору Євро-2024 Україна зіграє з Ісландією, яка обіграла Ізраїль – 4:1.



Гра відбудеться 26 березня. Україна є номінальним господарем і прийме суперника у Польщі.