Запорожская АЭС находится на грани блэкаута

Сегодня, 22 марта, во время масштабной ракетной атаки на Украину в 5:10 отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ «Днепровская», которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС (город Энергодар) с объединенной энергосистемой Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатом.



В настоящее время крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-330кВ «Запорожская ТЭС — Ферросплавная».



«Такая ситуация крайне опасна и чревата наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции», — отметил глава Энергоатома Петр Котин.



По его словам, Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины, ее законного оператора — Энергоатома, а Россия должна вывести со станции своих военных и военную технику.