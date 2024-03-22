Запорізька АЕС знаходиться на межі блекауту

Сьогодні, 22 березня, під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 відключилася зовнішня повітряна лінія підводного човна-750кВ «Дніпровська», яка з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС (місто Енергодар) з об'єднаною енергосистемою України. Про це повідомили у прес-службі Енергоатом.



Наразі найбільша в Європі атомна електростанція з'єднана з українською енергосистемою лише по лінії електропередачі ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС-Феросплавна».



«Така ситуація вкрай небезпечна і загрожує настанням аварійної ситуації. Якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею, ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції», — зазначив голова Енергоатому Петро Котін.



За його словами, Запорізька атомна електростанція має негайно перейти під повний контроль України, її законного оператора — Енергоатому, а Росія має вивести зі станції своїх військових та військову техніку.