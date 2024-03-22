В результате обстрела Запорожья 10 человек получили ранения, еще три считаются без вести пропавшими

Ракетный удар россиян по Запорожью. Фото: ГСЧС

В результате ракетных ударов по Запорожью 22 марта по состоянию на 10:00 ранены 10 человек, еще 3 считаются без вести пропавшими, информирует Главное управление ГСЧС Украины в Запорожской области.







На одном из мест попадания в частном секторе областного центра сотрудники ГСЧС сейчас проводят поисково-спасательные работы. Психологи ГСЧС оказали помощь 12 гражданам.



Российские оккупационные войска сегодня ночью, 22 марта 2024 года, нанесли массовый ракетный удар по инфраструктурным объектам на территории Украины, повредив Днепровскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в Запорожье.