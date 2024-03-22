Внаслідок обстрілу Запоріжжя 10 людей отримали поранення, ще три вважаються зниклими безвісти

Ракетний удар росіян по Запоріжжю. Фото: ДСНС

Внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю 22 березня станом на 10:00 поранено 10 людей, ще 3 вважаються зниклими безвісти, інформує Головне управління ДСНС України в Запорізькій області.







На одному з місць влучання у приватний сектор співробітники ДСНС зараз проводять пошуково-рятувальні роботи. Психологи ДСНС надали допомогу 12 громадянам.



Російські окупаційні війська сьогодні вночі, 22 березня 2024 року, завдали масового ракетного удару по інфраструктурних об'єктах на території України, пошкодивши Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі.