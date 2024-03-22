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Россия атаковала ракетами ДнепроГЭС в Запорожье

Обновлено
22 марта 2024, 08:50

Россия атаковала ракетами ДнепроГЭС в Запорожье

Дамба ДнепроГЭС после ракетной атаки оккупантов РФ. Фото: Telegram Дамба ДнепроГЭС после ракетной атаки оккупантов РФ. Фото: Telegram

Российские оккупационные войска сегодня ночью, 22 марта 2024 года, нанесли массовый ракетный удар по инфраструктурным объектам на территории Украины, повредив Днепровскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в Запорожье.

В «Укргидроэнерго» под утро заявили об атаке России на ДнепроГЭС, подтвердив попадание в объект инфраструктуры на Днепре. 

«Сегодня ранним утром российские ракеты снова в очередной раз атаковали многочисленные объекты по Украине, в том числе и энергетики. К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины – ДнепроГЭС в Запорожье. Изуверы не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине», — говорится в сообщении гидрогенерирующей компании. 

Там также отметили, что пожар на станции продолжается. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов.

Атака российских оккупантов на ДнепроГЭС. Фото: Telegram

«Угрозы прорыва нет. Ситуация на дамбе станции контролируемая», — добавили в «Укргидроэнерго».

Глава в Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров предупредил, что Запорожская АЭС на грани блекаута из-за массированной ракетной атаки на Украину.



«В 5:10 утра отключилась внешняя воздушная линия ПЛ-750кВ "Днепровская". Она объединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины», — написал он.

Президент «Энергоатома» Петр Котин сообщил, что в настоящее время крупнейшая в Европе атомная электростанция соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-330кВ «Запорожская ТЭС — Ферросплавная».

Эта линия недавно была отремонтирована силами украинских энергетиков, поскольку не работала в течение длительного времени из-за повреждений в результате очередных российских обстрелов.

«Такая ситуация крайне опасна и чревата наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции», – подчеркнул глава «Энергоатома» Петр Котин.

Он в очередной раз отметил, что Запорожская атомная электростанция должна немедленно перейти под полный контроль Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook, что за эту ночь было более 60 «шахедов» и около 90 ракет разных типов страна-оккупант выпустила по Украине.

«Цели российских террористов видят мир максимально четко: электростанции и линии поставки энергии, плотина ГЭС, обычные жилые дома, даже троллейбус. Россия воюет против обычной жизни людей. Мои соболезнования семьям и близким погибших от этого террора», — заявил Зеленский.

Напомним, вчера во время российской атаки силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы были поражены около 30 российских ракет, в том числе и баллистические. 

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