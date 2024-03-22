Массированная атака на Донетичну: оккупанты за сутки нанесли более 1500 ударов

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

Российская армия в течение 21 марта нанесла по Донецкой области 1592 удара. В результате атак есть попадание в 17 населенных пунктах. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Повреждены 70 гражданских объектов — 36 жилых домов, админздания, промышленное и аграрное предприятия, сельхозтехнику, магазин, школу, баню, трансформатор, автомобили», — говорится в сообщении.





Ситуация в регионе за минувшие сутки следующая:



На Новогродовку Россия сбросила планирующую бомбу «УМПБ - Д30СМ» - попала в частный дом. Двое жителей погибли, еще двое получили ранения. Повреждены три многоквартирных и 17 частных домов, два админздания.



Селидово получило два ракетных удара с ЗРК «С-300». Повреждены 11 домов, админздание, магазин, гараж и транспорт.



Двумя ракетами «С-300» россияне ударили по агрофирме в Михайловке, повредили 6 зданий и 10 единиц техники.



По Нью-Йорку захватчики попали авиабомбой «ФАБ-250», повредили три частных дома.



Ранее мы писали, что за минувшие сутки войска РФ 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.