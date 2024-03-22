Армия РФ 17 раз обстреляла населенные пункты Донетчины за сутки

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: ОВА

За минувшие сутки войска РФ 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.



В частности в Покровском районе в Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Антоновка и Максимилиановка. В Новогродовке 2 человека погибли и 2 ранены. В Остром Кураховской громады повреждена двухэтажка.



В Бахмутском районе в Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов, 2 многоэтажки и промышленное сооружение. В Соледарской громаде обстреляны Раздолевка, Васюковка и Миньковка.



Также на Донетчине за сутки с линии фронта эвакуировано 769 человек, в том числе 103 ребенка.



Напомним, в Донецкой области с утра происходят экстренные отключения света из-за российской атаки.