Масована атака на Донетичну: окупанти за добу завдали понад 1500 ударів

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Російська армія протягом 21 березня завдала по Донецькій області 1592 удари. Внаслідок атак є влучання в 17 населених пунктах. Про це повідомили у прес-службі поліції.



«Пошкоджено 70 цивільних об'єктів — 36 житлових будинків, адмінбудівлі, промислове та аграрне підприємства, сільгосптехніку, магазин, школу, лазню, трансформатор, автомобілі», — йдеться у повідомленні.





Ситуація в регіоні за минулу добу:



На Новогродівку Росія скинула плануючу бомбу «УМПБ – Д30СМ» – влучила в приватний будинок. Двоє мешканців загинули, ще двоє отримали поранення. Пошкоджено три багатоквартирні та 17 приватних будинків, дві адмінбудівлі.



Селидове отримало два ракетні удари із ЗРК «С-300». Пошкоджено 11 будинків, адмінбудівлю, магазин, гараж та транспорт.



Двома ракетами «С-300» росіяни вдарили по агрофірмі у Михайлівці, пошкодили 6 будівель та 10 одиниць техніки.



У Нью-Йорку загарбники влучили авіабомбою «ФАБ-250», пошкодили три приватні будинки.



Раніше ми писали, що минулої доби війська РФ 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області.