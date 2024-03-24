Российская ракета залетела на территорию Польши во время атаки на Украину

Во время массированной атаки на Украину, российская ракета залетела на территорию Польши. В результате этого была задействована польская и союзная авиация. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Польши.



«24 марта в 4:23 произошло нарушение воздушного пространства Польши одной из крылатых ракет, запущенных этой ночью дальней авиацией РФ. Объектами ударов стали города на западе Украины», — говорится в сообщении.



В оборонном ведомстве отметили, что объект вошел в польское пространство в районе города Осердув (Люблинское воеводство) и оставался там 39 секунд. В течение всего полета его наблюдали военные радиолокационные системы.



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