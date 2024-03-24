Російська ракета залетіла на територію Польщі під час атаки на Україну

Під час масованої атаки на Україну, російська ракета залетіла на територію Польщі. Внаслідок цього було задіяно польську та союзну авіацію. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Польщі.



«24 березня о 4:23 відбулося порушення повітряного простору Польщі однією з крилатих ракет, запущених цієї ночі далекою авіацією РФ. Об'єктами ударів стали міста на заході України», — йдеться у повідомленні.



В оборонному відомстві зазначили, що об'єкт увійшов до польського простору в районі міста Осердув (Люблінське воєводство) і залишався там 39 секунд. Протягом усього польоту його спостерігали військові системи радіолокації.



Раніше ми писали, що російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу понад 70 тисяч мешканців залишилися без тепла, також зникло енергопостачання у лікарнях.