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Оккупанты атаковали Кривой Рог беспилотниками: более 70 тысяч людей остались без тепла

24 марта 2024, 09:13

Оккупанты атаковали Кривой Рог беспилотниками: более 70 тысяч людей остались без тепла

Сегодня, 24 марта, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. В результате обстрела более 70 тысяч жителей остались без тепла, также пропало энергоснабжение в больницах. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач. Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений. А еще 3 тысяч домов, где в общей сложности проживают 76 тысяч человек», — отметил он.

По словам Лысака, в одном из медучреждений были перебои с электроснабжением, однако его уже восстановили.

Сейчас аварийно-восстановительные бригады продолжают свою работу.

Кроме того, оккупанты ударили по критической инфраструктуре в Никопольском районе. 

«Обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Без света остались более 3 тысячи абонентов в Никополе и более 6,4 тысяч в районе. Электроснабжение уже возобновлено», — написал глава региона.

Лысак добавил, что ночью силы ПВО сбили 15 российских беспилотников: 8 – в Криворожском районе, 7 – в Никопольском.

Ранее мы писали, что в результате артиллерийского обстрела Днепропетровской области, пострадали жители Никопольского района, Марганецкой и Красногригорьевской громад. 

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