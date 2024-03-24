Оккупанты атаковали Кривой Рог беспилотниками: более 70 тысяч людей остались без тепла

Сегодня, 24 марта, российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. В результате обстрела более 70 тысяч жителей остались без тепла, также пропало энергоснабжение в больницах. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«Из-за падения обломков в Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередач. Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных. Без тепла остались 6 больниц, более полутора сотен учебных заведений. А еще 3 тысяч домов, где в общей сложности проживают 76 тысяч человек», — отметил он.



По словам Лысака, в одном из медучреждений были перебои с электроснабжением, однако его уже восстановили.



Сейчас аварийно-восстановительные бригады продолжают свою работу.



Кроме того, оккупанты ударили по критической инфраструктуре в Никопольском районе.



«Обломки сбитого беспилотника повредили энергообъект. Без света остались более 3 тысячи абонентов в Никополе и более 6,4 тысяч в районе. Электроснабжение уже возобновлено», — написал глава региона.



Лысак добавил, что ночью силы ПВО сбили 15 российских беспилотников: 8 – в Криворожском районе, 7 – в Никопольском.



Ранее мы писали, что в результате артиллерийского обстрела Днепропетровской области, пострадали жители Никопольского района, Марганецкой и Красногригорьевской громад.