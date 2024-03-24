Четверо людей пострадали в результате российских атак на Донетчину

Оккупанты за сутки атаковали Донетчину. Фото: полиция

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 23 марта, обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате атак четверо людей получили ранения, также известно о повреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«Враг 1593 раза открывал огонь по линии столкновения, 14 – по жилому сектору. Под обстрелом находились 10 населенных пунктов: города Курахово, Мирноград, Славянск, поселки Кураховка, Очеретино, Щербиновка, села Галицыновка, Калиново, Карловка, Уманское», — говорится в сообщении.





Ситуация в регионе следующая:





На Мирноград Россия направила 4 ракеты «С-300». Двое людей пострадали, также повреждены 18 многоквартирных домов, частный дом, котельная, админздание и учебное заведение.



Из артиллерии оккупанты обстреляли Кураховку — травмированы два человека, разрушены четыре частных дома.



Авиаударом по поселку Очеретино поврежден многоквартирный дом и авто.



Кроме того, полиция зафиксировала последствия удара по Алексеево-Дружковке, который произошел в ночь на 23 марта. Российские войска применили управляемую авиабомбу УПМБ Д30-СМ — повредили 13 частных домов.



Ранее мы писали, что российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. В результате обстрела более 70 тысяч жителей остались без тепла, также пропало энергоснабжение в больницах.