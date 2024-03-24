Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Четверо людей пострадали в результате российских атак на Донетчину

24 марта 2024, 11:44

Четверо людей пострадали в результате российских атак на Донетчину

Оккупанты за сутки атаковали Донетчину. Фото: полиция Оккупанты за сутки атаковали Донетчину. Фото: полиция

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 23 марта, обстреливали населенные пункты Донецкой области. В результате атак четверо людей получили ранения, также известно о повреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

«Враг 1593 раза открывал огонь по линии столкновения, 14 – по жилому сектору. Под обстрелом находились 10 населенных пунктов: города Курахово, Мирноград, Славянск, поселки Кураховка, Очеретино, Щербиновка, села Галицыновка, Калиново, Карловка, Уманское», — говорится в сообщении.



Ситуация в регионе следующая:



На Мирноград Россия направила 4 ракеты «С-300». Двое людей пострадали, также повреждены 18 многоквартирных домов, частный дом, котельная, админздание и учебное заведение.

Из артиллерии оккупанты обстреляли Кураховку — травмированы два человека, разрушены четыре частных дома.

Авиаударом по поселку Очеретино поврежден многоквартирный дом и авто.

Кроме того, полиция зафиксировала последствия удара по Алексеево-Дружковке, который произошел в ночь на 23 марта. Российские войска применили управляемую авиабомбу УПМБ Д30-СМ — повредили 13 частных домов.

Ранее мы писали, что российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. В результате обстрела более 70 тысяч жителей остались без тепла, также пропало энергоснабжение в больницах.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Донецкая область
События
Война Обстрел
Организации
Полиция

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:35
В оккупированном Симферополе утром были слышны взрывы, есть «прилет» в нефтебазу
22:45
В Севастополе сообщают о попадании ракет в узел связи российского флота
21:22
По оккупированному Иловайску нанесли удар. Загорелись нефтепродукты
18:50
В РФ заявили о захвате села Ивановское на Донетчине. В Украине отрицают
17:14
Российские чиновники намекают, что оккупированные территории не нуждаются в дотациях
11:19
В оккупированном Донецке восстановили электроснабжение, но многие жители пока без воды
22:30
Жильцы снесенных домов в Мариуполе хотят судиться, Кремль готовится к мобилизации — дайджест оккупации ►
20:49
Оккупированные Донецк и Горловка пострадали от обстрелов, есть погибшие
13:54
В оккупированном Мариуполе многоэтажки «трещат по швам»: оккупанты не реагируют на жалобы жителей
11:59
В оккупированном поселке Донецкой области при сбросе боеприпаса погибла девушка
23:40
Главное за день: Атака на Киев. РФ начала производство трехтонных бомб
20:47
«Выборы Путина»: как «рисовали» голоса на оккупированных территориях ►
18:13
В «ЛНР» рассказали подробности взрыва в Луганске: пострадали 5 «полицейских»
17:44
Оккупанты демонтируют развалины Мариупольского драмтеатра и обещают открыть его в следующем году
13:58
В Минобороны России заявили о захвате села Тоненькое Донецкой области
11:59
В Луганске военный грузовик разрушил детскую площадку
23:56
«Полицейский ЛНР» погиб в аварии с военным грузовиком
23:16
Главное за день: Папа Римский снова призывает к переговорам. Взрыв в Луганске
18:46
В оккупированном Луганске произошел взрыв
18:06
Россия создала удушающую атмосферу страха на оккупированных территориях Украины — доклад ООН
все новости
15:36
Белгородская область снова попала под обстрел: пострадали двое мужчин
14:45
В московском аэропорту «Шереметьево» пассажирка принесла бомбу
13:30
На Донетчине без света более 70 населенных пунктов
12:47
В результате обстрела повреждены объекты «Нафтогаза» на западе Украины
11:56
На Бахмутском направлении пограничники поразили миномет россиян
11:44
Четверо людей пострадали в результате российских атак на Донетчину
10:59
ВСУ уничтожили два корабля, центр связи и несколько объектов инфраструктуры в оккупированном Севастополе
10:35
В оккупированном Симферополе утром были слышны взрывы, есть «прилет» в нефтебазу
10:05
Российская ракета залетела на территорию Польши во время атаки на Украину
09:13
Оккупанты атаковали Кривой Рог беспилотниками: более 70 тысяч людей остались без тепла
08:43
РФ массированно атаковала Украину ракетами и дронами: ПВО сбила 43 цели
22:45
В Севастополе сообщают о попадании ракет в узел связи российского флота
21:22
По оккупированному Иловайску нанесли удар. Загорелись нефтепродукты
20:22
В ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт под Москвой
18:50
В РФ заявили о захвате села Ивановское на Донетчине. В Украине отрицают
17:14
Российские чиновники намекают, что оккупированные территории не нуждаются в дотациях
16:01
Путин заявил, что террористы ехали в Украину, чтобы скрыться — украинская разведка это отрицает
15:30
Принудительная эвакуация на Донетчине: сколько детей остаются в прифронтовых селах
12:09
Теракт в Подмосковье: уже 115 погибших, задержаны подозреваемые
11:19
В оккупированном Донецке восстановили электроснабжение, но многие жители пока без воды
все новости
ВИДЕО
На Бахмутском направлении пограничники поразили миномет россиян На Бахмутском направлении пограничники поразили миномет россиян
24 марта, 11:56
Ракетный удар в Севастополе. Кадр из видео В Севастополе сообщают о попадании ракет в узел связи российского флота
23 марта, 22:45
Пожар в Иловайске в результате обстрела. Фото: соцсети По оккупированному Иловайску нанесли удар. Загорелись нефтепродукты
23 марта, 21:22
В России распространили фейк о «причастности» Украины к теракту под Москвой В России распространили фейк о «причастности» Украины к теракту под Москвой
23 марта, 00:19
Жильцы снесенных домов в Мариуполе хотят судиться, Кремль готовится к мобилизации — дайджест оккупации ► Жильцы снесенных домов в Мариуполе хотят судиться, Кремль готовится к мобилизации — дайджест оккупации ►
22 марта, 22:30
Теракт в Подмосковье: люди в камуфляже устроили стрельбу на концерте, горит «Крокус сити холл» Теракт в Подмосковье: люди в камуфляже устроили стрельбу на концерте, горит «Крокус сити холл»
22 марта, 19:58
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама