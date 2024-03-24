Четверо людей за добу постраждали внаслідок російських атак на Донеччину

Окупанти за добу атакували Донеччину. Фото: поліція

Окупаційні війська РФ минулої доби, 23 березня, обстрілювали населені пункти Донецької області. Внаслідок атак четверо людей отримали поранення, також відомо про пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«Ворог 1593 рази відкривав вогонь по лінії зіткнення, 14 — по житловому сектору. Під обстрілом перебувало 10 населених пунктів: міста Курахове, Мирноград, Слов’янськ, селища Курахівка, Очеретине, Щербинівка, села Галицинівка, Калинове, Карлівка, Уманське», — йдеться у повідомленні.





Ситуація у регіоні така:





На Мирноград Росія направила 4 ракети «С-300». Двоє людей постраждали, також пошкоджено 18 багатоквартирних будинків, приватний будинок, котельню, адмінбудівлю та навчальний заклад.



З артилерії окупанти обстріляли Курахівку — травмовано двох людей, зруйновано чотири приватні будинки.



Авіаударом по селищу Очеретине пошкоджено багатоквартирний будинок та авто.



Крім того, поліція зафіксувала наслідки удару по Олексієво-Дружківці, який стався в ніч проти 23 березня. Російські війська застосували керовану авіабомбу УПМБ Д30-СМ — пошкодили 13 приватних будинків.



Раніше ми писали, що російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе. Внаслідок обстрілу понад 70 тисяч мешканців залишилися без тепла, також зникло енергопостачання у лікарнях.