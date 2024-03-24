На Донетчине без света более 70 населенных пунктов

В Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов без электроснабжения остаются 76 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.



«Без электроснабжения остаются более 42 тысяч домохозяйств в 76 населенных пунктах», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что энергетики подключили 11,5 тысяч точек учета, которые были обесточены в результате боевых действий.



Ранее мы писали, что российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе. В результате обстрела более 70 тысяч жителей остались без тепла, также пропало энергоснабжение в больницах